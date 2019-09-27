Генпрокуратура сообщила о предотвращении теракта в Адыгее после ЧП в Керчи
Силовики предотвратили теракт в Адыгее после проверок из-за нападения на колледж в Керчи
Об этом 27 сентября сообщил начальник управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов на заседании Совета при полпреде в ЮФО в Ростове-на-Дону.
Сомов рассказал, что после событий в Керчи в Крыму прошли масштабные проверочные мероприятия. В результате в сети обнаружили 1,5 тыс. молодых пользователей, которые пропагандировали «колумбайн-сообщества» и выступали за насилие в школе.
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«Все это было заблокировано, другого варианта противодействия интернет-ресурсам не было», — цитирует Сомова «Интерфакс».
Подобный опыт, по его словам, успешно реализовали в других регионах. Это, в частности, позволило предотвратить теракт, планируемый одним молодым человеком в Адыгее. Подробностей этого дела Сомов не уточнил.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 человек пострадали.
СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).
Через месяц после инцидента ФСБ сообщила о предотвращении нескольких нападений на школы.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее результатом глобализации. По его словам, все началось с трагических событий в школах США, и сейчас молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма, что приводит к таким последствиям.
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