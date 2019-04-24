Бастрыкин назвал причиной массового убийства в Керчи унижения из-за поддельных американских джинсов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, почему 18-летний студент колледжа в Керчи устроил массовое убийство
Эту тему он упомянул, выступая на международной научно-практической конференции «Право и государство будущего: эволюционные стратегии развития» во Всероссийском государственном университете юстиции. Запись его выступления опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Глава СК РФ рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в керченском колледже.
«В чем, как вы думаете, причина инцидента в Керчи? Никогда бы не поверил, что доживу до такого дня — унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Я не знал этого: оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат», — сказал Бастрыкин.
Вариант мести, по его словам, он нашел в интернете, посмотрев на пример «как в американской действительности это произошло».
Пример Рослякова Бастрыкин привел, говоря о реакции молодежи на несправедливость общества, государства и права.
«Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение. Это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы», — отметил он.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой.
В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 человек пострадали.
СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее результатом глобализации. По его словам, все началось с трагических событий в школах США, и сейчас молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма, что приводит к таким последствиям.
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