Бастрыкин назвал причиной массового убийства в Керчи унижения из-за поддельных американских джинсов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, почему 18-летний студент колледжа в Керчи устроил массовое убийство

Эту тему он упомянул, выступая на международной научно-практической конференции «Право и государство будущего: эволюционные стратегии развития» во Всероссийском государственном университете юстиции. Запись его выступления опубликована в соцсети «ВКонтакте». Глава СК РФ рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в керченском колледже. «В чем, как вы думаете, причина инцидента в Керчи? Никогда бы не поверил, что доживу до такого дня — унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Я не знал этого: оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат», — сказал Бастрыкин.

Вариант мести, по его словам, он нашел в интернете, посмотрев на пример «как в американской действительности это произошло». Пример Рослякова Бастрыкин привел, говоря о реакции молодежи на несправедливость общества, государства и права. «Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение. Это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы», — отметил он.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 человек пострадали.

СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).