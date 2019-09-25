В Краснодаре запретят остановку машин на улице Мира

Краснодарский край

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В Краснодаре на участке улицы Мира в октябре запретят остановку и стоянку транспорта

Соответствующие знаки установят по четной стороне улицы Мира на участке от Суворова до Орджоникидзе. Запрет вступит в силу с 20 октября. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, изменения необходимы для обеспечения безопасности движения. Припаркованные автомобили мешают проезду других машин и могут спровоцировать ДТП, пояснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, с 1 декабря запретят остановку и стоянку машин на еще одном участке улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова.

В краевой столице в этом году запретили стоянку на многих улицах города, среди них улицы Горького, Петра Метальникова, Базовская, Зиповская, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанская.

С 30 сентября нельзя будет останавливаться на улице Братской и в проезде Бородина. С 10 октября запретят парковаться в проезде Затонном.

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