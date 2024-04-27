Турпоезд с вагоном-спа и сауной будет курсировать между Москвой и Махачкалой

В состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа» впервые войдет вагон-спа с инфракрасной сауной. Посадка возможна в Москве и Ростове-на-Дону

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила об обновлении туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в состав которого впервые в России войдет вагон-спа. Для туристов будут доступны инфракрасная сауна, душевые кабины, прачечная и зона отдыха. Также в поезде впервые заработает ресепшн.

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«Экстерьер каждого вагона посвящен одной из республик, через которую проходит маршрут поезда. В оформлении интерьера использованы виды природы региона, цитаты из произведений Михаила Лермонтова, а также кадры из фильма «Кавказская пленница», — отметили в ФПК.



Турпоезд «Жемчужина Кавказа» курсирует по маршруту Москва — Ростов–на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и обратно. Посадка возможна в Москве и Ростове-на-Дону. В 2024 году поезд совершит 21 рейс.