Турпоезд с вагоном-спа и сауной будет курсировать между Москвой и Махачкалой

Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото: t.me/luchshepoezdom/2580
    © Фото: t.me/luchshepoezdom/2580

В состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа» впервые войдет вагон-спа с инфракрасной сауной. Посадка возможна в Москве и Ростове-на-Дону

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила об обновлении туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в состав которого впервые в России войдет вагон-спа. Для туристов будут доступны инфракрасная сауна, душевые кабины, прачечная и зона отдыха. Также в поезде впервые заработает ресепшн.

  • © Фото: t.me/luchshepoezdom/2586?single
    © Фото: t.me/luchshepoezdom/2586?single

Ванны в скалах, Провал Бендера и знаменитое мороженое:

«Экстерьер каждого вагона посвящен одной из республик, через которую проходит маршрут поезда. В оформлении интерьера использованы виды природы региона, цитаты из произведений Михаила Лермонтова, а также кадры из фильма «Кавказская пленница», — отметили в ФПК.

Турпоезд «Жемчужина Кавказа» курсирует по маршруту Москва — Ростов–на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и обратно. Посадка возможна в Москве и Ростове-на-Дону. В 2024 году поезд совершит 21 рейс. 

Как ранее писали Юга.ру, между Анапой и Темрюком запустят сезонную электричку.

Владикавказ Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД

Новости

Из аэропорта Сочи запустят еженедельные рейсы в Нижневартовск
Турпоезд с вагоном-спа и сауной будет курсировать между Москвой и Махачкалой
В Краснодаре в марте 2024 года застройщики продали жилья на 14,7 млрд рублей
4 из 10 жителей Краснодара планируют шашлыки на майских. Опрос также показал любимые виды мяса и средний чек
«Большие выходные»: Абрау-Дюрсо откроет курортный сезон
В Новороссийске хотят снести старинный дом и построить на его месте гостиницу

Лента новостей

Что посмотреть в Сочи
Сегодня, 10:44
Что посмотреть в Сочи
Музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
Вчера, 11:25
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов
Вчера, 16:40
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов

Реклама на сайте