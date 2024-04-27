В Краснодаре в марте 2024 года застройщики продали жилья на 14,7 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарские застройщики по итогам марта 2024 года реализовали 96,8 тыс. кв. метров жилой недвижимости

В настоящее время в Краснодаре на рынке выставлены более 6,3 млн кв. метров недвижимости. Об этом пресс-служба «Девелопмент-Юг» сообщила «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные сервиса «Про дома».

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Согласно исследованию, краснодарский рынок жилья стал вторым по величине предложений в стране после Подмосковья. При этом по сравнению с мартом 2023 года объемы продаж снизились на 30%, а суммы продаж — на 19,5%. В марте 2024 года застройщики продали недвижимость в столице Кубани более чем на 14,7 млрд руб.

Более 2 млн кв. метров жилья (почти треть всех предложений в городе) выставили на продажу в районе Западного обхода. В марте там реализовали около 40 тыс. кв. метров недвижимости. Всего в Краснодаре жилые дома возводят более 15 застройщиков. Более 40% сделок приходится на клиентов из других городов.

Напомним, что в Краснодаре в марте 2024 года цена за квадратный метр в новостройках, по данным аналитиков, достигла 166 тыс. рублей.

Как писали ранее Юга.ру, статистика показала, что средний размер кредита на жилье в Краснодарском крае и Крыму вырос на 15%.

Деньги Жилье Краснодар Недвижимость Строительство

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