Из аэропорта Сочи запустят еженедельные рейсы в Нижневартовск
С июня 2024 года из Сочи начнут летать самолеты в Нижневартовск с пересадкой в Магасе
Полеты из Сочи в Нижневартовск (город в Ханты-Мансийском автономном округе) с пересадкой в Магасе стартуют 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Азимут».
Рейсы будут выполняться по четвергам по расписанию:
- A45167 — вылет из Сочи в 9:05, посадка в Магасе в 10:20;
- A45167 — вылет из Магаса в 11:20, посадка в Нижневартовске в 17:40;
- А45168 — вылет из Нижневартовска в 18:40, посадка в Магасе в 21:20;
- A45168 — вылет из Магаса в 22:20, посадка в Сочи в 23:40.
Билеты на маршрут Сочи — Магас/Магас — Сочи доступны от 2280 рублей, Сочи — Нижневартовск/Нижневартовск — Сочи — от 8490 рублей, Магас — Нижневартовск/Нижневартовск — Магас — от 1888 рублей.
Ознакомиться с более подробным расписанием можно здесь.
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