Адыгея за год увеличила темпы привлечения инвестиций на 200%

В 2019 году темп роста привлечения инвестиций в экономику Адыгеи составил 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

С начала 2019 года в республику поступило более 15,8 млрд рублей инвестиций, темп роста к предыдущему периоду составил 200%, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там отметили, что объем инвестиций за 2018 год составил 31,6 млрд рублей, что на 142,5% больше уровня 2017 года. В республике прогнозируют дальнейшее увеличение этого показателя.

Сейчас в Адыгее реализуют ряд крупных проектов почти на 50 млрд рублей, завершить которые планируется до 2022 года.

Так, компания «ВетроОГК» ведет строительство самого большого в стране ветропарка (21 млрд рублей), ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» реализует проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань» (14 млрд рублей), ООО «Картонтара» запланировало модернизацию предприятия в Майкопе (10 млрд рублей), ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» возведет в Теучежском индустриальном парке завод по производству профиля из алюминия (3 млрд рублей), ООО «Русская селекция» занимается организацией производства семенного материала масличных культур (1,3 млрд рублей).