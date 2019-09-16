Адыгея за год увеличила темпы привлечения инвестиций на 200%
В 2019 году темп роста привлечения инвестиций в экономику Адыгеи составил 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
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С начала 2019 года в республику поступило более 15,8 млрд рублей инвестиций, темп роста к предыдущему периоду составил 200%, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там отметили, что объем инвестиций за 2018 год составил 31,6 млрд рублей, что на 142,5% больше уровня 2017 года. В республике прогнозируют дальнейшее увеличение этого показателя.
Сейчас в Адыгее реализуют ряд крупных проектов почти на 50 млрд рублей, завершить которые планируется до 2022 года.
Так, компания «ВетроОГК» ведет строительство самого большого в стране ветропарка (21 млрд рублей), ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» реализует проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань» (14 млрд рублей), ООО «Картонтара» запланировало модернизацию предприятия в Майкопе (10 млрд рублей), ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» возведет в Теучежском индустриальном парке завод по производству профиля из алюминия (3 млрд рублей), ООО «Русская селекция» занимается организацией производства семенного материала масличных культур (1,3 млрд рублей).
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Для роста объема инвестиций в республике совершенствуют законодательную базу и разработали новые механизмы поддержки бизнеса. Кроме того, решаются вопросы снижения энегродефицита. Об этом 16 сентября сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам видеосовещания с руководителями регионов, которое провел министр экономического развития РФ Максим Орешкин. На селекторе также обсудили дополнительные региональные меры по достижению целевых показателей в инвестиционной деятельности.
«Во многом успешная реализация инвестиционных проектов зависит от повышения энергообеспеченности республики. Для решения этих вопросов мы тесно взаимодействуем с Минэнерго России и ПАО "Россети". На сегодняшний день также ведется серьезная работа по созданию индустриального парка "Яблоновский", и мы рассчитываем на поддержку Минэкономразвития России при создании необходимой инфраструктуры для этого проекта», — прокомментировал Мурат Кумпилов.
Орешкин отметил, что предложения из регионов по снятию административных барьеров лягут в основу общего проекта действий и будут обсуждаться на уровне правительства.
Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года Адыгея стала лидером рейтинга регионов РФ по темпам роста инвестиций.
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