Инвестор рассказал о ходе строительства парка с озером возле ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля провел рабочую встречу с руководством Группы компаний Ingka в России (ранее ГК IKEA)

Инвестор рассказал, что сейчас завершается строительство искусственного объекта «Лагуна» и отдельно стоящего магазина «Леруа Мерлен». Проводится международная экологическая сертификация здания, практически построены локальные очистные сооружения, разработана проектная документация на реконструкцию соединения с существующей дорожной развязкой. Кроме того, уже построена площадка для картинга, устраивается мойка для автомобилей.

Мурат Кумпилов отметил важность инвестпроекта, который уже сопровождается по принципу одного окна, что должно оказать стимулирующее воздействие на реализацию. Стороны также договорились проработать инвестиционное соглашение.

«Для его качественного сопровождения и реализации проекта на всех этапах у нас выстроены деловые взаимоотношения с нашим давним и надежным партнером. Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие, чтобы строго придерживаться намеченных планов», — отметил Мурат Кумпилов.

Председатель совета директоров ГК Ingka в России Патрик Антони подчеркнул, что расширение и реконструкция ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» — сегодня самый масштабный инвестиционный проект компании в России.

Как сообщали Юга.ру, инвестпроект расширения торгового центра запустили в 2017 году. В его рамках планируется удвоить площадь ТЦ — до 190 тыс. кв. метров, реконструировать существующие торговые площади, создать обширную парковую зону, реконструировать транспортную развязку кругового движения. С вводом в действие новых торговых площадей планируется трудоустроить около 2 тыс. человек. Стоимость проекта, рассчитанного на четыре года, — 14 млрд рублей.