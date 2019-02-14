Инвестор рассказал о ходе строительства парка с озером возле ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля провел рабочую встречу с руководством Группы компаний Ingka в России (ранее ГК IKEA)

Стороны обсудили этапы реализации инвестпроекта по расширению и реконструкции торговых площадей семейного ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Инвестор рассказал, что сейчас завершается строительство искусственного объекта «Лагуна» и отдельно стоящего магазина «Леруа Мерлен». Проводится международная экологическая сертификация здания, практически построены локальные очистные сооружения, разработана проектная документация на реконструкцию соединения с существующей дорожной развязкой. Кроме того, уже построена площадка для картинга, устраивается мойка для автомобилей.

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Мурат Кумпилов отметил важность инвестпроекта, который уже сопровождается по принципу одного окна, что должно оказать стимулирующее воздействие на реализацию. Стороны также договорились проработать инвестиционное соглашение.

«Для его качественного сопровождения и реализации проекта на всех этапах у нас выстроены деловые взаимоотношения с нашим давним и надежным партнером. Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие, чтобы строго придерживаться намеченных планов», — отметил Мурат Кумпилов.

Председатель совета директоров ГК Ingka в России Патрик Антони подчеркнул, что расширение и реконструкция ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» — сегодня самый масштабный инвестиционный проект компании в России.

Как сообщали Юга.ру, инвестпроект расширения торгового центра запустили в 2017 году. В его рамках планируется удвоить площадь ТЦ — до 190 тыс. кв. метров, реконструировать существующие торговые площади, создать обширную парковую зону, реконструировать транспортную развязку кругового движения. С вводом в действие новых торговых площадей планируется трудоустроить около 2 тыс. человек. Стоимость проекта, рассчитанного на четыре года, — 14 млрд рублей.

Инвестиции Мурат Кумпилов Российский инвестиционный форум Строительство Торговля
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