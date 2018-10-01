Как в Адыгее делают картон на одном из самых экологичных производств в стране

«Картонтара» — это не только одно из градообразующих предприятий Майкопа, но и крупнейшее в ЮФО производство картона. Журналисты Юга.ру побывали на производстве, чтобы узнать, как сегодня делают картон, почему производство называется экологичным и в чем разница между коробкой для пиццы и ящиком под фрукты.

Картон — основной упаковочный материал, хотя используется и для других целей (например, в полиграфии, строительстве и производстве обуви). По сути, это то же самое, что и бумага, но толще, прочнее и тяжелее. Четкой границы, когда бумага становится картоном, нет, в разных странах классификация отличается. И то и другое производят «преимущественно из растительных волокон» — то есть измельченной и перемолотой древесины. Именно поэтому картон считается экологичным видом упаковки, это перерабатываемый материал, а дерево — возобновляемый ресурс.

Майкопский целлюлозно-картонный комбинат начали строить в 1958 году, а запустили в 1965-м. С самого начала это было предприятие полного цикла, где делали не только упаковку, но и картон, и бумагу для других производителей упаковки.

Территория «Картонтары» очень большая, гостям даже предлагают водителя, но прогулка здесь даст гораздо большее представление о масштабе. На асфальте — линии пешеходных дорожек и просьбы не выходить на проезжую часть, так как здесь ходит рабочая техника. Неподготовленный человек может удивиться при виде бульдозера, взбирающегося под углом почти 45 градусов (по крайней мере, так кажется на первый взгляд) на гору древесной щепы. Ее подвозят сюда из цеха переработки древесины, после чего она по транспортеру поступает в целлюлозный цех, где из нее сделают древесную массу. Саму древесину заготавливает отдельное предприятие, находящееся здесь же. С другой стороны между зданиями виднеются пирамиды бревен, а через открытые неподалеку ворота виднеется склад макулатуры. Но до того как познакомиться с производственной линией, мы увидим результат ее работы — виды упаковки, которую здесь делают. Их нам показывают в гофроцехе.

В 2007 году «Картонтара» вошла в состав группы компаний SFT Group, объединившей девять предприятий разной направленности — от сбора и переработки макулатуры до производства тарного картона и гофроупаковки.

На стенах лестницы на второй этаж висят детские рисунки на тему праздников и экологии. В штате предприятия около 500 человек — очень большая семья, для многих это не просто работа, а часть жизни. Например, главный технолог Инна Бринцева, которая и проводит для нас экскурсию, приехала сюда в 1991 году по распределению из Твери.

В кабинете директора гофроцеха Андрея Зайцева — масса интересного: от десятков собранных и разобранных коробок до мониторов видеонаблюдения на стене. Обычная коробка (четырехклапанная тара, которую мы видим постоянно) и лотковая тара производятся из одного материала, но разными способами. Лоток, например, используется для пиццы и упаковки стаканчиков со сметаной, с йогуртом или даже светильников. Для него в картоне изначально штампом наносят линии сгиба и высекают технологические отверстия. Лоток, в отличие от коробки, собирается один раз и вряд ли будет разбираться для повторного использования.

Почему «бананки» такие дорогие Картонная тара может быть трех- и пятислойной. Три слоя — это два плоских и один гофрированный между ними; пять, соответственно, состоят из трех плоских и двух гофрослоев разной толщины и конфигурации. Вот банановые — пятислойные, они очень прочные, поэтому на оптовых базах и перевалочных пунктах их считают поштучно и не выкидывают, пока коробка не рассыпется. Их производство примерно на 70% дороже. Пятислойный картон используют для производства лотков и ящиков под овощи и фрукты.

Самые яркие в кабинете — красные коробки для «Магнита», на них нет ничего, кроме логотипа. Андрей Зайцев показывает: их не нужно заклеивать после сборки, клапаны защелкиваются. Большая часть других коробок здесь сделана по заказу производителей алкоголя, причем не только из нашего региона. Рядом тара под игристое и коньяк. Ящики, рассчитанные на шесть бутылок, предполагают, что нижние бутылки будут держать верхние — когда ящики ставят друг на друга. Жесткость таких коробок не позволяет их далеко носить, они предназначены больше для хранения и безопасной перевозки. Их делают из трехслойного картона.

Размер коробок варьируется: лист картона площадью 5 кв. метров позволяет сделать упаковку как для люстры, так и для холодильника.

В гофроцехе делают тару из бумаги и картона, произведенных в других цехах. Здесь их соединяют в лист, используя клей на основе кукурузного крахмала. Упаковка не предназначена для прямого контакта с продуктами питания, но в 2016 году «Картонтара» прошла второй этап сертификации на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и FSSC 22000. Второй как раз связан с безопасностью производства пищевой продукции.

Изначально весь картон серо-бурый, может быть светлее или темнее, это зависит от сырья, точнее, от соотношения первичных и вторичных продуктов переработки древесины, а также от типа дерева. Чем светлее оттенок, тем больше макулатуры и меньше древесины в составе. Чисто белый картон не такой экологичный, потому что для того, чтобы серая масса стала белоснежной, целлюлозу отбеливают химическими реагентами. Здесь его не производят.

Белую целлюлозу в России делает только АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Самый прочный картон — тот, который сделан из первичного волокна, то есть из древесины. Его используют для производства тары, предназначенной для транспортировки на дальние расстояния, например для абхазских вин. Если товар собираются отправить в регионы с другой температурой и влажностью, например в Якутию, ему нужна упаковка с другими свойствами. Тогда в клей добавляют гидрофобную добавку, это молекулы полимера, который не дает картону расслоиться.

Макулатура В цехе заготовки макулатуры лежат штабеля спрессованных картонных ящиков, это тара, уже бывшая в употреблении. На юге, по словам Инны, качество макулатуры выше, чем в средней полосе. Ее поставляют предприятия по заготовке, у которых есть свои постоянные поставщики, например тот же «Тандер». Перед тем как снова стать листом картона, вся макулатура проходит очистку и сортировку. Первая стадия подготовки макулатурной массы — роспуск на волокна. Роспуск макулатуры осуществляют в специальных аппаратах — гидроразбивателях. Макулатуру загружают в гидроразбиватель, где под действием потоков воды она измельчается на кусочки и разделяется на волокна. Далее же полученная макулатурная масса поступает на очистку и сортировку. После очистки макулатурная масса поступает на размол. Это механическая обработка растительных волокон в водной среде, она выполняется в размалывающих машинах — мельницах. Это одна из важнейших операций в процессе производства бумаги, которая позволяет восстановить бумагообразующие свойства волокна и придает прочность будущему картону.

Сырье и что из него получается Готовая упаковка не единственный тип продукции «Картонтары». Это конечный продукт, а еще здесь производят ролевое сырье для плоского картона (лайнер) и бумагу для гофрирования (флютинг). Их закупают производства частичного цикла, причем ролевое сырье в России сейчас очень востребовано и стоит дороже готовой упаковки (гофрокартона).

Сегодня «Картонтара» вырабатывает 15,5 млн кв. метров гофрокартона в месяц, это около 11,5 млн ящиков и 4 млн лотков.

Всего есть три линии выпуска четырехклапанных ящиков. Самая новая, которую установили в 2016 году, выдает 24 тыс. штук в час. Чтобы обкатать новый заказ и показать клиенту образец, можно сделать сколько угодно ящиков — хоть один, хоть 50.

После размола масса равномерным потоком поступает на картоноделательную машину (КДМ), где на вакуум-формующих устройствах происходит формирование элементарных слоев («Картонтара» производит многослойный картон и бумагу, они состоят из трех слоев). Масса обезвоживается на сетках и превращается в плотный слой волокна. Далее уже сформированное полотно картона направляется в прессовую и сушильную часть машины. По окончании процесса сушки картонное полотно наматывается в большие рулоны, после чего на специальном станке разрезается на необходимые по размеру рулоны готового картона.

В итоге получается 7200-7500 тыс. тонн в месяц ролевого сырья. Это бумага плотностью 120 г/кв. метр или картон 135 г/кв. метр. По составу сырье содержит 38‑40% первичного волокна («живого дерева») и 60‑62% макулатурной массы.

«Картонтара» производит пять основных марок трехслойных картонов и пятислойный картон T31-35.

Машина стоит здесь с самого начала, с 1965 года, и работает 24 часа в сутки, за исключением ремонта и профилактики. Внеплановый простой за последний месяц был всего полтора часа. КДМ постоянно модернизируют, а обслуживают ее три сотрудника в огороженной операторской.

Куда отправляется картон Коробки нужны производителям и продавцам — тем, кто продает их тем же производителям (или магазинам, заведениям и так далее). Крупные производства заказывают для себя сами, мелким проще купить любое небольшое количество у такого продавца, а не договариваться с фабрикой картона.