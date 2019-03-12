Адыгея возглавила рейтинг регионов РФ по темпам роста инвестиций за 2018 год

В рейтинге регионов России за 2018 год Адыгея стала лидером по темпу роста инвестиций в основной капитал

Росстат 12 марта представил данные, согласно которым вложения Адыгеи увеличились на 42,5%.

В тройкулидеров по темпу роста инвестиций также вошли Еврейская автономная область (+40,9%) и Крым (+34,1%). При этом крупнейшими регионами для инвестиций за прошлый год стали Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Комментируя инвестиционную политику Адыгеи, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что регион делает ставку на привлечение инвестиций. Принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти с бизнесом.

«Гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В результате за последние три года инвестиции выросли в полтора раза. За прошлый год инвестиции в основной капитал оценочно составили 31,6 млрд рублей или 142,5% к уровню 2017 года», — отметил Кумпилов.

По данным министерства экономического развития Адыгеи, в работе сегодня находятся 36 проектов с общим объемом заявленных инвестиций свыше 53 млрд рублей.

«В настоящее время наиболее перспективными направлениями для вложения инвестиций в регионе являются образовательная сфера, здравоохранение, туристско-рекреационная отрасль, агропромышленный сектор, торговля и логистика, "зеленая" энергетика, промышленность — прежде всего лесопереработка, машиностроение», — уточнили в минэкономразвития и торговли республики.

Сейчас в инвестиционный портфель Адыгеи входит 67 инвестплощадок, включая 35 промышленных, 8 — под строительство жилых комплексов, 8 туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных. Также инвесторам предлагают четыре индустриальных и один туристско-рекреационный парк.