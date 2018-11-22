Компания ИКЕА продолжит строительство «Мега Адыгея-Кубань» под новым названием

Компания ИКЕА увеличит площадь торгового центра «Мега Адыгея-Кубань» почти в два раза

Фирма изменила свое название, но продолжает реализацию масштабного проекта в Адыгее под маркой Ingka Centres (Ингка Сентерс), сообщил 21 ноября генеральный директор ООО «Ингка Сентерс Рус Девелопмент» Давид Гуссе в ходе рабочей встречи с главой Республики Адыгеи Муратом Кумпиловым.

«Мы все заинтересованы в успешной и плановой реализации проекта. Для этого разработана дорожная карта, по которой совместно с инвесторами уже проведена определенная работа. Сегодня важно синхронизировать действия всех сторон, от которых зависит стимулирование реализации проекта», — сказал Кумпилов.

Глава региона подтвердил значимость ТЦ для Адыгеи. Он отметил, что власти республики принимают все возможные меры для устранения административных барьеров и создания благоприятных условий реализации проекта.

Представитель компании заверил, что все работы ведутся по графику. Уже завершается создание искусственного озера «Лагуна», строительство здания торгового центра «Леруа Мерлен», который планируется сдать в марте 2019 года. Также в следующем году реконструируют транспортную развязку к новому зданию. Глава Адыгеи обратил внимание на важность ремонта части дороги, которая подходит к развязке.

В конце встречи стороны выразили уверенность в конструктивном решении обозначенных вопросов и выполнении дорожной карты по реализации проекта, состоящего из четырех этапов.

Как сообщали Юга.ру, торговые площади «Меги» к 2021 году увеличат в два раза — до 190 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составит 14 млрд рублей.