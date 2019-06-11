В Адыгее установили первую в России ветробашню

Адыгея

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На площадке Адыгейской ВЭС - единственного в России ветропарка - завершили монтаж первой ветроустановки

Башня состоит из восьми модульных секций. Ее высота с ротором, диаметр которого 100 метров, составляет 149 метров, сообщили в пресс-службе АО «НоваВинд».

Работы по монтажу ведутся параллельно на двух точках ветропарка. На монтаже каждой башни задействовано 35 специалистов, 4 крана и вспомогательная техника. Наиболее сложные технологические операции при монтаже ветроэнергетической установки выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъемности до 500 тонн.

«Уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки. Результаты первой сборки позволяют прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа на последующих ветроустановках», — сказал заместитель гендиректора по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерук.

Он отметил, что отладке процессов сборки пришлось уделить большое внимание, подчеркнув, что все эти процессы впервые реализуются в абсолютно новой для страны отрасли.

Как сообщали Юга.ру, строительство ветропарка в Адыгее началось в сентябре 2018 года, в декабре там заложили фундамент. На объекте установят 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Полученную энергию будут передавать по ЛЭП. Планируется, что после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%.

Выработка первой генерации ожидается в сентябре текущего года. До ноября планируется завершить строительство и реконструкцию дорог на подъездах к ветропарку.

Строительство Энергетика
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