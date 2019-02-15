В Адыгее планируют построить завод по производству алюминиевого профиля

Компания «ОРАС-Алюминиевый профиль» 14 февраля на Российском инвестфоруме в Сочи подписала соглашение о строительстве завода по производству профиля из алюминия в Адыгее

Как сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, на площадке Теучежского индустриального парка площадью 20 га планируется строительство завода с производственной мощностью шесть линий для изготовления профиля из алюминия. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта около 3 млрд рублей и создать 300 рабочих мест. На предприятии будут выпускаться алюминиевые окна, дверные профили, дополнительные и фасадные профили.

Проект предусматривает трехэтапный ввод в эксплуатацию всех очередей завода, в 2020 году планируется запустить первую очередь. Общий объем выпускаемой продукции в итоге должен составить 180 тонн в сутки. Генеральный директор ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» Денис Бражниченко сообщил, что предприятие станет единственным на юге страны производителем, выпускающим алюминиевый профиль по всем мировым стандартам. «Сырье для производства профильных систем будет закупаться в России, поскольку мы считаем русский алюминий лучшим среди мировых аналогов», — сказал Денис Бражниченко. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что перспективность проекта обусловлена использованием новейших технологий и хорошим местоположением комплекса, который будет возведен на территории индустриального парка, где уже есть вся необходимая для реализации бизнес-проектов инфраструктура. «Сегодня мы делаем ставку на развитие именно таких территорий, которые обеспечивают максимально комфортное и безбарьерное вхождение инвестора в регион за счет предоставления в собственность или в аренду земельных участков и помещений, оказания услуг по обеспечению электроэнергией, газом, водой и канализацией», — заключил Мурат Кумпилов.