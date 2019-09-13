В Адыгее разработали комплекс мер поддержки бизнеса для привлечения инвестиций
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в сентябре поручил правительству республики усовершенствовать механизмы поддержки предпринимательства
Для выполнения этой задачи в регионе разработали закон Республики Адыгея «Об инвестиционной политике», который закрепляет комплекс действующих мер государственной инвестиционной политики. Кроме того, в документе прописаны новые льготы для инвесторов, выработанные на основе анализа успешных практик регионов страны, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
В частности, проект закона предусматривает следующие инструменты для поддержки инвесторов: инвестиционный налоговый вычет; инвестиционный налоговый кредит; установление понижающих коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, которые находятся в собственности Адыгеи.
«Сегодня в республике многое делается для улучшения инвестиционного климата, и бизнес активно реагирует на позитивные изменения. Примером тому служит реализация компанией ИКЕА на территории Адыгеи крупнейшего в России инвестпроекта — строительства и расширения ТЦ "МЕГА Адыгея". Кроме того, госкорпорация "Росатом" строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию», — рассказал 13 сентября Мурат Кумпилов по итогам участия в Московском финансовом форуме.
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Глава Адыгеи также приветствовал решения правительства страны о совершенствовании мер господдержки предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности бизнеса и привлечения инвесторов.
Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года Адыгея возглавила рейтинг регионов РФ по темпам роста инвестиций. При этом в июне 2019 года республика вошла в десятку регионов России со слабой экономикой, которым назначили кураторов из числа федеральных чиновников. Развитием Адыгеи займется министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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