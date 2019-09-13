В Адыгее разработали комплекс мер поддержки бизнеса для привлечения инвестиций

Для выполнения этой задачи в регионе разработали закон Республики Адыгея «Об инвестиционной политике», который закрепляет комплекс действующих мер государственной инвестиционной политики. Кроме того, в документе прописаны новые льготы для инвесторов, выработанные на основе анализа успешных практик регионов страны, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В частности, проект закона предусматривает следующие инструменты для поддержки инвесторов: инвестиционный налоговый вычет; инвестиционный налоговый кредит; установление понижающих коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, которые находятся в собственности Адыгеи.

«Сегодня в республике многое делается для улучшения инвестиционного климата, и бизнес активно реагирует на позитивные изменения. Примером тому служит реализация компанией ИКЕА на территории Адыгеи крупнейшего в России инвестпроекта — строительства и расширения ТЦ "МЕГА Адыгея". Кроме того, госкорпорация "Росатом" строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию», — рассказал 13 сентября Мурат Кумпилов по итогам участия в Московском финансовом форуме.