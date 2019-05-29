В Адыгее сформируют пул земельных участков для инвесторов
В Адыгее прорабатывается вопрос о создании пула земельных участков регионального значения для предоставления в аренду инвесторам на льготных условиях
Об этом 29 мая сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с представителями общественных объединений. По словам руководителя республики, для удобства инвесторов в регионе решили создавать индустриальные парки — готовые инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой.
Уже действует Теучежский индустриальный парк. Планируется создание таких парков в Майкопском, Кошехабльском районах и Майкопе. Еще один индустриальный парк формируется на площади 600 га в Тахтамукайском районе.
Первым инвесторам предусматривают предоставление льготных условий для размещения — нулевую ставку за аренду участка. В дальнейшем в индустриальных парках сохранят привлекательные условия для ведения бизнеса: к примеру, управляющие компании и резиденты парковых зон освобождаются от уплаты налога на имущество на срок до семи лет.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что турецкие бизнесмены заинтересовались предложениями Адыгеи. Сейчас совместно с Комитетом внешнеэкономических связей Турции (ДЕИК) и бизнесменами общественной черкесской организации Турции KАФФЕД изучается возможность создания на территории Адыгеи турецкого индустриального парка.
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