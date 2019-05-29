В Адыгее сформируют пул земельных участков для инвесторов

В Адыгее прорабатывается вопрос о создании пула земельных участков регионального значения для предоставления в аренду инвесторам на льготных условиях

Об этом 29 мая сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с представителями общественных объединений. По словам руководителя республики, для удобства инвесторов в регионе решили создавать индустриальные парки — готовые инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой.

Уже действует Теучежский индустриальный парк. Планируется создание таких парков в Майкопском, Кошехабльском районах и Майкопе. Еще один индустриальный парк формируется на площади 600 га в Тахтамукайском районе.