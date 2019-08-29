Около 20 человек пострадали в ДТП с маршруткой Адлер — Владикавказ и грузовиком
На Ставрополье утром 29 августа маршрутка из Адлера столкнулась с КамАЗом, пострадали 17 человек
Авария произошла на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе около 6:10. По предварительным данным, столкнулись попутные микроавтобус Mercedes, который ехал из Адлера во Владикавказ, и тягач МАN с полуприцепом.
С места аварии в больницу доставили 17 человек, в том числе пятерых детей из маршрутки. У водителя микроавтобуса и его пассажира, сидевшего на переднем сидении, диагностировали различные травмы. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Mercedes занимался частными перевозками, пишет RT.
На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности обоих водителей устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
За последний месяц это уже не первая авария с участием пассажирских автобусов. Например, ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. На месте ДТП погибли три пассажира внедорожника — женщина и два ребенка. Госпитализировали 44 человека. 12 августа в больнице скончался еще один ребенок.
По версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он утверждал, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.
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