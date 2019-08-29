Около 20 человек пострадали в ДТП с маршруткой Адлер — Владикавказ и грузовиком

На Ставрополье утром 29 августа маршрутка из Адлера столкнулась с КамАЗом, пострадали 17 человек

Авария произошла на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе около 6:10. По предварительным данным, столкнулись попутные микроавтобус Mercedes, который ехал из Адлера во Владикавказ, и тягач МАN с полуприцепом.

С места аварии в больницу доставили 17 человек, в том числе пятерых детей из маршрутки. У водителя микроавтобуса и его пассажира, сидевшего на переднем сидении, диагностировали различные травмы. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Mercedes занимался частными перевозками, пишет RT.

На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности обоих водителей устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.