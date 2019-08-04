Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Горячим Ключом — СМИ

Краснодарский край

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В районе Горячего Ключа 4 августа произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

По словам очевидцев, авария произошла в районе поселка Превомайского. Там столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter, который ехал по трассе из Апшеронска в Краснодар, и выезжавшая из поселка Kia Rio.

По информации РЕН ТВ, в результате столкновения пострадало восемь человек.

Источник «Кубанских новостей» рассказал, что в числе пострадавших двое взрослых и двое детей из Kia, а также трое взрослых и один ребенок из микроавтобуса.

Пострадавших доставили в больницу Горячего Ключа.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется, официальные данные будут озвучены позже.

Горячий Ключ ДТП

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