Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Горячим Ключом — СМИ
В районе Горячего Ключа 4 августа произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля
По словам очевидцев, авария произошла в районе поселка Превомайского. Там столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter, который ехал по трассе из Апшеронска в Краснодар, и выезжавшая из поселка Kia Rio.
По информации РЕН ТВ, в результате столкновения пострадало восемь человек.
Источник «Кубанских новостей» рассказал, что в числе пострадавших двое взрослых и двое детей из Kia, а также трое взрослых и один ребенок из микроавтобуса.
Пострадавших доставили в больницу Горячего Ключа.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется, официальные данные будут озвучены позже.
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