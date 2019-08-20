В Анапе приставы арестовали гидроцикл за прошлые преступления мужчины, напавшего на сотрудницу тира

В Анапе после избиения сотрудницы тира в августе приставы взыскали с мужчины долг в счет ущерба за прошлые преступления

В Анапе 11 августа мужчина напал на сотрудницу тира. Пострадавшая рассказала, что он пришел перед закрытием вместе со знакомыми, они были пьяны и потребовали дать им пострелять. Девушка отказала, после чего мужчина стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову винтовку. Нападавшим оказался 39-летний житель Крымска, на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и арестовали.

Через несколько дней адвокат девушки рассказал, что на его подзащитную оказывают давление и угрожают ей, чтобы она отказалась от заявления. Кроме того, 18 августа защитник заявил, что следствию не удалось опросить очевидцев: сотрудники рынка боятся задержанного предпринимателя и его друзей.

Судебные приставы Краснодарского края заявили, что у мужчины есть долг 80 тыс. рублей из-за отказа выплатить установленный судом ущерб за прошлое преступление. Он занимался прокатом туристов на гидроцикле в поселке Большой Утриш, при этом не выплачивал задолженность. После того как нарушитель попал в объектив камеры видеонаблюдения, приставы смогли установить его местонахождение.

Сотрудники УФССП Анапы арестовали гидроцикл и другое имущество по месту жительства мужчины в Крымске. После этого супруга задержанного самостоятельно погасила долг в размере 84 тыс. 713 рублей, сообщили 20 августа в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.