В Анапе приставы арестовали гидроцикл за прошлые преступления мужчины, напавшего на сотрудницу тира

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе после избиения сотрудницы тира в августе приставы взыскали с мужчины долг в счет ущерба за прошлые преступления

В Анапе 11 августа мужчина напал на сотрудницу тира. Пострадавшая рассказала, что он пришел перед закрытием вместе со знакомыми, они были пьяны и потребовали дать им пострелять. Девушка отказала, после чего мужчина стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову винтовку. Нападавшим оказался 39-летний житель Крымска, на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и арестовали.

Через несколько дней адвокат девушки рассказал, что на его подзащитную оказывают давление и угрожают ей, чтобы она отказалась от заявления. Кроме того, 18 августа защитник заявил, что следствию не удалось опросить очевидцев: сотрудники рынка боятся задержанного предпринимателя и его друзей.

Судебные приставы Краснодарского края заявили, что у мужчины есть долг 80 тыс. рублей из-за отказа выплатить установленный судом ущерб за прошлое преступление. Он занимался прокатом туристов на гидроцикле в поселке Большой Утриш, при этом не выплачивал задолженность. После того как нарушитель попал в объектив камеры видеонаблюдения, приставы смогли установить его местонахождение.

Сотрудники УФССП Анапы арестовали гидроцикл и другое имущество по месту жительства мужчины в Крымске. После этого супруга задержанного самостоятельно погасила долг в размере 84 тыс. 713 рублей, сообщили 20 августа в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о случаях, когда приставы брали под арест имущество должника. У жителей Кубани, которые не погашали долги, забирали автомобили, самолет, вертолет, тягач, а кроме того — забор и мангал.

Анапа Деньги Драки Крымский район Суд Судебные приставы УФССП

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На танкере в Черном море два моряка погибли от отравления метиловым спиртом
В Анапе приставы арестовали гидроцикл за прошлые преступления мужчины, напавшего на сотрудницу тира
Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году
В Сочи иномарка сбила подростка
В Краснодаре на участке улицы Красной в конце августа вновь ограничат движение транспорта
«Чтобы Краснодар не прирос собачьей застройкой». Власти выбрали концепцию нового генплана Краснодара, которая учтет развитие соседних районов

Лента новостей

Статьи

«В России невозможно сделать масштабный проект без поддержки власти»

Интервью с продюсером Ильей Островским

Статьи

Не инвалиды, а киборги!

Как работают активные протезы и что нужно, чтобы получить их бесплатно

Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале