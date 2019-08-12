Неизвестный напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову винтовкой

О происшествии девушка написала в группу «ПВА. Анапа. Подслушано в Анапе» в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что нападение произошло в 20:50, когда она уже собиралась закрывать тир. По словам работницы, к ней подошла группа пьяных мужчин, они потребовали дать им пострелять. Однако девушка отказала им и объяснила, что людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя стрелять. После этого один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.