Неизвестный напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову винтовкой
В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный мужчина напал на девушку, работающую в тире
О происшествии девушка написала в группу «ПВА. Анапа. Подслушано в Анапе» в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что нападение произошло в 20:50, когда она уже собиралась закрывать тир. По словам работницы, к ней подошла группа пьяных мужчин, они потребовали дать им пострелять. Однако девушка отказала им и объяснила, что людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя стрелять. После этого один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.
Девушка получила рассечение лба и ушибы левой кисти. Она обратилась к медикам, которые зашили рану и сняли побои.
Вместе с записью в соцсети опубликовали видеозапись, на которую попал момент нападения.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в связи с происшествием проводят проверку.
Читайте также
Дипломат Такахаси Масакадзу о японо-российских отношениях и выставке в Краснодаре
Обзор игры «Краснодара» с «Рубином»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.