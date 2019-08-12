Неизвестный напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову винтовкой

Краснодарский край

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В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный мужчина напал на девушку, работающую в тире

О происшествии девушка написала в группу «ПВА. Анапа. Подслушано в Анапе» в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что нападение произошло в 20:50, когда она уже собиралась закрывать тир. По словам работницы, к ней подошла группа пьяных мужчин, они потребовали дать им пострелять. Однако девушка отказала им и объяснила, что людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя стрелять. После этого один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.

Девушка получила рассечение лба и ушибы левой кисти. Она обратилась к медикам, которые зашили рану и сняли побои.

Вместе с записью в соцсети опубликовали видеозапись, на которую попал момент нападения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в связи с происшествием проводят проверку.

Анапа Полиция Происшествия Разбойное нападение

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