В Краснодаре приставы изъяли у должника автомобили на 44 млн рублей

Краснодарские приставы изъяли у должника автопарк с элитными автомобилями

Мужчина взял в долг у двух физических лиц почти 55 млн рублей и не отдал вовремя. Судебные приставы арестовали четыре элитных автомобиля, среди них Porsche Cayenne Turbo 2014 года выпуска мощностью 520 лошадиных сил. По предварительной оценке, его стоимость составляет 4 млн рублей. Кроме того, приставы изъяли Mercedes-Benz S500 4matic Maybach, Aston Martin Rapide и Lamborgini Aventador. Общая стоимость автомобилей превышает 44 млн рублей.

Автопарк находится на хранении у представителей взыскателей. После сбора всех необходимых документов автомобили принудительно реализуют, средства поступят в счет погашения долга.