Непогода в Краснодарском крае продлится еще несколько дней
Синоптики опубликовали прогноз погоды на 21–22 мая на Кубани. Ожидаются ливни и сильный ветер
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 21 и 22 мая.
На протяжении всех дней на территории региона (исключая Сочи и Сириус) ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. Также прогнозируются подъемы уровня воды в реках.
В Краснодаре 21 мая днем будет до 25 °C, ночью — до 14 °C. 22 мая днем воздух прогреется до 27 °C, ночью температура опустится до 16 °C.
В крае днем ожидается 22–27 °C, ночью — 12–17 °C. Возможен туман.
В горах днем будет до 12 °C, а ночью похолодает до 4 °C. На Черноморском побережье температура днем составит 18–23 °C, ночью столбики термометров опустятся до 11 °C.
Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что Краснодарский край все еще остается в зоне пониженного атмосферного давления с влажными и неустойчивыми воздушными массами, поэтому в ближайшие дни ожидается непогода, а показатели температуры будут на 2–3 °C ниже нормы.
