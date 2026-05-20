Непогода в Краснодарском крае продлится еще несколько дней

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 21–22 мая на Кубани. Ожидаются ливни и сильный ветер

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 21 и 22 мая.

На протяжении всех дней на территории региона (исключая Сочи и Сириус) ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. Также прогнозируются подъемы уровня воды в реках.

В Краснодаре 21 мая днем будет до 25 °C, ночью — до 14 °C. 22 мая днем воздух прогреется до 27 °C, ночью температура опустится до 16 °C.

В крае днем ожидается 22–27 °C, ночью — 12–17 °C. Возможен туман.