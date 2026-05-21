Арестован бывший первый вице-мэр Сочи и экс-глава департамента строительства Кубани Денис Юрковский

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Дениса Юрковского, руководившего стройкой на Кубани и работавшего первым вице-мэром Сочи, арестовали по решению суда

21 мая журналист Андрей Кошик сообщил о задержании бывшего первого вице-мэра Сочи и руководителя департамента строительства Краснодарского края Дениса Юрковского. Официальные структуры пока никак не комментируют эту новость.

По данным источника Кошика, по ходатайству следствия в отношении экс-чиновника избрали меру пресечения в виде ареста.

38-летний Денис Юрковский с 2013 по 2018 год работал в администрациях Центрального и Адлерского районов Сочи, затем несколько месяцев занимал должность главы Адлера. С марта по октябрь 2019-го по протекции вице-губернатора Андрея Алексеенко он возглавлял департамент строительства Краснодарского края.

При градоначальнике Алексее Копайгородском чиновник вернулся в Сочи и стал первым вице-мэром курорта. В 2022–2024 годах Юрковский руководил «Водоканалом» Сочи и одновременно был депутатом городского собрания от «Единой России».

Как писали Юга.ру, в январе Генпрокуратура добилась конфискации имущества экс-мэра Сочи Копайгородского и его сообщников на 1,6 млрд рублей.

