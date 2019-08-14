Личность напавшего на сотрудницу тира в Анапе установили

Краснодарский край

Распечатать

Против мужчины, который напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову винтовкой, в августе возбудили уголовное дело

В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный мужчина напал на девушку, работающую в тире. Девушка рассказала, что перед закрытием к ней подошла группа пьяных мужчин. Они потребовали дать им пострелять, но она им отказала. После этого один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что личность напавшего мужчины установили. Это 39-летний житель Крымского района. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Анапа Полиция Разбойное нападение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Подросток сломал ногу, катаясь на надувной «плюшке» в море в Сочи
На ферме в Адыгее произошла вспышка бруцеллеза
Водитель автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском, в день ДТП не прошел медосмотр
Личность напавшего на сотрудницу тира в Анапе установили
Останки кита возрастом 10 млн лет нашли в Крыму
Факультатив по киберспорту предложили ввести в российских школах

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале