Личность напавшего на сотрудницу тира в Анапе установили

Против мужчины, который напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову винтовкой, в августе возбудили уголовное дело

В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный мужчина напал на девушку, работающую в тире. Девушка рассказала, что перед закрытием к ней подошла группа пьяных мужчин. Они потребовали дать им пострелять, но она им отказала. После этого один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.