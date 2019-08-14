Личность напавшего на сотрудницу тира в Анапе установили
Против мужчины, который напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову винтовкой, в августе возбудили уголовное дело
В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный мужчина напал на девушку, работающую в тире. Девушка рассказала, что перед закрытием к ней подошла группа пьяных мужчин. Они потребовали дать им пострелять, но она им отказала. После этого один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что личность напавшего мужчины установили. Это 39-летний житель Крымского района. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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