Напавший на сотрудницу тира в Анапе мужчина угрожает ей — адвокат
Мужчина, разбивший винтовкой голову сотруднице тира в Анапе, требует забрать заявление и запугивает свидетелей
Что произошло? В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный напал на девушку, работающую в тире. По словам пострадавшей, группа пьяных мужчин пришла в тир перед закрытием и потребовала дать им пострелять.Работница отказала, после чего один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.
Кто этот мужчина? Через несколько дней полиция установила личность напавшего, им оказался 39-летний житель Крымского района. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Позже его взяли под стражу.
Что об этом рассказал адвокат девушки? Пострадавшую защищает адвокат Владимир Гончаров. На своей странице в инстаграме он рассказал, что на девушку оказывают давление и угрожают ей, чтобы она отказалась от заявления. Кроме того, 18 августа защитник заявил, что следствию не удалось опросить очевидцев: сотрудники рынка боятся задержанного предпринимателя и его друзей.
«Стоит отметить, что одно из интересных мероприятий — опрос очевидцев преступления. Или добро пожаловать в Ал-ля 90-е. Выяснилось, что все торговцы боятся не только Гелояна С. К. (потому как на свободе его братья), но его друга — директора пляжа. Так как в случае дачи показаний их попросту вышвырнут с рынка и они потеряют бизнес. Директор пляжа дал понять, что никто на пляже из предпринимателей или реализаторов не даст показаний для полиции. Комичность ситуации заключалась в том, что приближенные директора пляжа (около десятка) и пара участвующих в хулиганстве (которые изображены на видео) прохаживались вокруг да около, нахмурив брови, как самураи. По их мнению, это как-то должно было повлиять на адвоката», — написал юрист.
Что говорит девушка? Пострадавшая Татьяна Федорова 14 августа написала о случившемся пост в социальных сетях. По ее словам, она не грубила компании пьяных мужчин, но при этом и «не улыбалась в 32 зуба».
«По словам его племянника, моей грубостью было то, что на его вопрос: «В смысле пьяным нельзя стрелять?!», я ответила: «В прямом». За это и поплатилась. Также его племянник, который стоял рядом с ним во время конфликта, сказал мне на следующий день, что мы все, оказывается, на Большом Утрише одна семья и не стоит разжигать конфликтов, но почему-то эта «семья» не защитила меня во время этого ужаса, а стояла рядом и улыбалась», — сказано в посте.
Также девушка призвала общественность не акцентировать внимание на национальности напавшего и не разжигать межнациональную войну.
«Он [напавший — Юга.ру] не отдыхающий и, насколько я знаю, не армянин, поэтому не стоит разжигать межнациональную войну. Также хотелось попросить не травить его семью, его дети не виноваты, что у них такой отец, им и так ближайшие пару лет жить с этим позором», — написала девушка.
В заключение пострадавшая рассказала, что сразу после конфликта никто из компании напавшего не позвонил ей и не спросил о самочувствии. Однако, когда стало известно, что камеры в тире не муляж и у девушки есть видеозаписи произошедшего, ей начали звонить и писать о том, что с ней хотят поговорить.
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