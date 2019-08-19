Напавший на сотрудницу тира в Анапе мужчина угрожает ей — адвокат

Что произошло? В селе Большой Утриш 11 августа неизвестный напал на девушку, работающую в тире. По словам пострадавшей, группа пьяных мужчин пришла в тир перед закрытием и потребовала дать им пострелять.Работница отказала, после чего один из мужчин стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.

Кто этот мужчина? Через несколько дней полиция установила личность напавшего, им оказался 39-летний житель Крымского района. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Позже его взяли под стражу.

Что об этом рассказал адвокат девушки? Пострадавшую защищает адвокат Владимир Гончаров. На своей странице в инстаграме он рассказал, что на девушку оказывают давление и угрожают ей, чтобы она отказалась от заявления. Кроме того, 18 августа защитник заявил, что следствию не удалось опросить очевидцев: сотрудники рынка боятся задержанного предпринимателя и его друзей.

«Стоит отметить, что одно из интересных мероприятий — опрос очевидцев преступления. Или добро пожаловать в Ал-ля 90-е. Выяснилось, что все торговцы боятся не только Гелояна С. К. (потому как на свободе его братья), но его друга — директора пляжа. Так как в случае дачи показаний их попросту вышвырнут с рынка и они потеряют бизнес. Директор пляжа дал понять, что никто на пляже из предпринимателей или реализаторов не даст показаний для полиции. Комичность ситуации заключалась в том, что приближенные директора пляжа (около десятка) и пара участвующих в хулиганстве (которые изображены на видео) прохаживались вокруг да около, нахмурив брови, как самураи. По их мнению, это как-то должно было повлиять на адвоката», — написал юрист.