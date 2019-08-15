Арестован мужчина, разбивший винтовкой голову сотруднице тира в Анапе

Мужчина 11 августа напал на девушку, работающую в тире. Пострадавшая рассказала, что он пришел в перед закрытием вместе с другими мужчинами. Они были пьяны и потребовали дать им пострелять. Работница им отказала. После этого мужчина стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.