Арестован мужчина, разбивший винтовкой голову сотруднице тира в Анапе
Полицейские 14 августа арестовали 39-летнего мужчину,который напал на сотрудницу тира в селе Большой Утриш
Мужчина 11 августа напал на девушку, работающую в тире. Пострадавшая рассказала, что он пришел в перед закрытием вместе с другими мужчинами. Они были пьяны и потребовали дать им пострелять. Работница им отказала. После этого мужчина стал материться на нее, плюнул в лицо и бросил ей в голову пневматическую винтовку.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что мужчину задержали. Его взяли под стражу.
Против него расследуют уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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