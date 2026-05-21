Пространство тишины, созерцания и внутреннего баланса. В Сочи пройдет выставка «Дерево Жизни»
В Зимнем театре Сочи работает интерактивная выставка Анастасии Панфиловой (12+)
Сочинское концертно-филармоническое объединение анонсировало на 21 мая открытие персональной выставки Анастасии Панфиловой «Дерево Жизни». В центре экспозиции стоят образы деревьев, через которые автор обращается к теме связи человека с собой и природой.
Проект объединяет графику, звук и интерактивный опыт мастера. Панфилова приглашает зрителей в созданное ей пространство тишины, созерцания и внутреннего баланса.
Анастасия Панфилова — художница и одновременно телесный терапевт. Родилась в Москве, но уже несколько лет живет в Сочи и исследует местные деревья как главный визуальный образ своей практики.
Выставка откроется 21 мая в 15:00 в Зимнем театре. Экспозиция будет доступна до 12 ноября. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.
