Пространство тишины, созерцания и внутреннего баланса. В Сочи пройдет выставка «Дерево Жизни»

  © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинское концертно-филармоническое объединение»
В Зимнем театре Сочи работает интерактивная выставка Анастасии Панфиловой (12+)

Сочинское концертно-филармоническое объединение анонсировало на 21 мая открытие персональной выставки Анастасии Панфиловой «Дерево Жизни». В центре экспозиции стоят образы деревьев, через которые автор обращается к теме связи человека с собой и природой.

Проект объединяет графику, звук и интерактивный опыт мастера. Панфилова приглашает зрителей в созданное ей пространство тишины, созерцания и внутреннего баланса.

Анастасия Панфилова — художница и одновременно телесный терапевт. Родилась в Москве, но уже несколько лет живет в Сочи и исследует местные деревья как главный визуальный образ своей практики.

Выставка откроется 21 мая в 15:00 в Зимнем театре. Экспозиция будет доступна до 12 ноября. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая пройдет однодневная выставка с элементами перформанса, экспонаты которой будут интерактивными.

