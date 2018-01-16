На Кубани приставы арестовали мангал у должника по алиментам
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Краснодарскому краю провели рейд по выявлению должников в Курганинском районе
Один из неплательщиков алиментов проигнорировал напоминание о долге. В результате судебные приставы арестовали его кованый мангал и передали его на продажу.
«Такие изделия пользуются популярностью, так что в скором времени ребенок должника получит часть накопившейся задолженности», — прокомментировали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Другой житель Курганинского района выплатил задолженность перед ребенком-инвалидом на сумму более 137 тыс. рублей, еще один мужчина погасил 350 тыс. рублей долга.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре судебные приставы арестовали стройматериалы и кованые ворота у жителя станицы Динской.
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