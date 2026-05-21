Население Краснодарского края превысило 9 млн человек — Кондратьев

По данным полиции, на Кубани живет больше 9 млн человек. А сколько в Краснодаре?

По его словам, сведения получены от правоохранительных органов региона. Подсчеты проводили по количеству активных SIM-карт и другим косвенным показателям.

21 мая «Коммерсантъ» сообщил , что численность населения Краснодарского края превысила 9 млн человек. Такие данные в ходе 82-го пленарного заседания ЗСК привел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кондратьев уточнил, что численность населения Краснодара составляет 2,3 млн человек.

При этом в интервью блогеру Константину Манукяну мэр кубанской столицы Евгений Наумов заявил, что, «по его ощущениям», количество жителей города составляет 1,8 млн человек. В пиковые моменты с учетом миграции населения — приближаемся к 2 млн.

Чиновник заявил, что за 15 лет город вырос в два раза.