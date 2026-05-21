В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение — ожидаются ливни с грозой и подъемы воды в реках
Краевой гидрометцентр сообщил, что с 21 по 25 мая на территории Краснодарского края (исключая Сочи) ожидается непогода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
21 и 22 мая ожидаются сильные ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок — это касается в первую очередь водоемов в Мостовском, Лабинском, Успенском, Новокубанском и Гулькевичском районах.
Стихия обрушилась на Кубань:
На данный момент опасный уровень воды фиксируют в реке Лаба в Лабинске (подъем на 9 см) и в реке Кубань у села Успенского (на 31 см). Также на реках и в Краснодарском водохранилище продолжается весеннее половодье — приток воды от нормы составляет от 110% до 170%.
Кроме того, продолжатся локальные ливневые дожди. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных и центральных районах края.
Как писали Юга.ру, 21 мая власти Армавира заявили об отсутствии угрозы наводнения. Ранее в городе объявляли эвакуацию жителей.