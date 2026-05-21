В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение — ожидаются ливни с грозой и подъемы воды в реках

На Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с непогодой

Краевой гидрометцентр сообщил, что с 21 по 25 мая на территории Краснодарского края (исключая Сочи) ожидается непогода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

21 и 22 мая ожидаются сильные ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок — это касается в первую очередь водоемов в Мостовском, Лабинском, Успенском, Новокубанском и Гулькевичском районах.