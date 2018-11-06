В Горячем Ключе приставы арестовали забор должника

В Горячем Ключе приставы арестовали и изъяли забор у должника

Местный житель задолжал физическому лицу около 50 тыс. рублей. Суд принял решение о взыскании задолженности в полном размере. Судебные приставы приехали к мужчине и наложили арест на забор из профнастила, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

После этого забор изъяли и отправили на оценку, чтобы продать и перечислить деньги на счет взыскателя.

Как сообщали Юга.ру, в Динском районе судебные приставы изъяли у местного жителя кованые ворота. В Курганинском районе сотрудники УФССП арестовали мангал у должника по алиментам. Также в Красноармейском районе к бывшему мужу женщины приставы вселили ее действующего супруга.