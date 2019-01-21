В Динском районе приставы арестовали самолет мужчины за долги перед банком

В Динском районе судебные приставы арестовали у должника легкомоторный спортивный самолет

Ранее Савеловский суд Москвы постановил взыскать имущество с мужчины, который не выплатил долги банку. В залоге у банка находился самолет Alpha Trainer. Исполнительный лист направили в отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара.

Первоначально приставам сообщили, что воздушное судно находится на площадке «Свободный» в поселке Афипском, но эта информация не подтвердилась.