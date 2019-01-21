В Динском районе приставы арестовали самолет мужчины за долги перед банком
В Динском районе судебные приставы арестовали у должника легкомоторный спортивный самолет
Ранее Савеловский суд Москвы постановил взыскать имущество с мужчины, который не выплатил долги банку. В залоге у банка находился самолет Alpha Trainer. Исполнительный лист направили в отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара.
Первоначально приставам сообщили, что воздушное судно находится на площадке «Свободный» в поселке Афипском, но эта информация не подтвердилась.
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Приставы направили повторный запрос в Федеральное агентство воздушного транспорта, где им рассказали, что новое место базирования самолета — хутор Белевцы Динского района.
Должнику направили постановление, которое ограничивает его в праве на управление самолетом. После этого мужчина с судебным приставом приехали на аэродром Белевцы. Самолет арестовали и оставили на хранение без права пользования, сообщила 21 января пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре приставы изъяли у должника автомобили на 44 млн рублей.
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