Криминального авторитета Дато Краснодарского арестовали и завели на него дело за то, что он вор в законе
В августе арестовали 35-летнего вора в законе Давида Джангидзе, известного в криминальной среде как Дато Краснодарский
Следствие установило, что с июня 2013 года Дато Краснодарский занимал высшее положение в преступной иерархии. По негласным нормам и правилам преступного мира, преступники, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Дато краснодарский придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи. Он имел авторитет в криминальной среде и из корысти распространял свое влияние в Краснодарском крае.
Против Дато Краснодарского возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Вора в законе заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, в нем принимают участие полицейские региона, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2013 года Дато Краснодарского сотрудники МВД остановили на въезде в Ростовскую область. Оперативники главка узнали, что он планировал провести сходку, и задержали его для проведения профилактической беседы. Несколькими днями ранее Джангидзе арестовали в Краснодаре за то, что он был в состоянии наркотического опьянения.
В марте 2014-го Дато Краснодарского задержали в Москве по подозрению в вымогательстве, совершенном в Адыгее. Позже его этапировали в республику.
Это не первое задержание вора в законе в Краснодаре. В ноябре 2018 года в краевой столице в полицию доставили вора в законе Кусю — внучатого племянника Шакро Молодого. Тогда при нем нашли пистолет. В декабре Прикубанский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за ношение оружия.
В мае 2019-го Кусю снова задержали. На этот раз ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) — пять лет назад во время ссоры с администратором автомойки он выстрелил ему в ногу.
Что касается Шакро Молодого, то в марте 2018 года его посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев. Он стал лидером преступного мира России в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). Кроме того, в апреле суд вынес приговор стороннику Деда Хасана вору в законе Аре Армавирскому, а внука Деда Хасана в июле задержали на сходке воров в законе в подмосковных Люберцах.
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