Криминального авторитета Дато Краснодарского арестовали и завели на него дело за то, что он вор в законе

В августе арестовали 35-летнего вора в законе Давида Джангидзе, известного в криминальной среде как Дато Краснодарский

Следствие установило, что с июня 2013 года Дато Краснодарский занимал высшее положение в преступной иерархии. По негласным нормам и правилам преступного мира, преступники, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Дато краснодарский придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи. Он имел авторитет в криминальной среде и из корысти распространял свое влияние в Краснодарском крае.

Против Дато Краснодарского возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Вора в законе заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, в нем принимают участие полицейские региона, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2013 года Дато Краснодарского сотрудники МВД остановили на въезде в Ростовскую область. Оперативники главка узнали, что он планировал провести сходку, и задержали его для проведения профилактической беседы. Несколькими днями ранее Джангидзе арестовали в Краснодаре за то, что он был в состоянии наркотического опьянения. В марте 2014-го Дато Краснодарского задержали в Москве по подозрению в вымогательстве, совершенном в Адыгее. Позже его этапировали в республику.