На Кубани снова задержали вора в законе Кусю

Во время операции сотрудники уголовного розыска и ФСБ задержали 33-летнего вора в законе Шалву Озманова, более известного как Куся. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и перевезли в Москву.

По данным издания ИА «Прайм Крайм», Кусю задержали за то, что пять лет назад во время ссоры с администратором автомойки он выстрелил ему в левую ногу.