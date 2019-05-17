На Кубани снова задержали вора в законе Кусю
В Горячем Ключе 15 мая задержали вора в законе Кусю — внучатого племянника Шакро Молодого
Во время операции сотрудники уголовного розыска и ФСБ задержали 33-летнего вора в законе Шалву Озманова, более известного как Куся. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и перевезли в Москву.
По данным издания ИА «Прайм Крайм», Кусю задержали за то, что пять лет назад во время ссоры с администратором автомойки он выстрелил ему в левую ногу.
Уроженца Тбилиси Кусю короновали в сентябре 2014 года. Короновал его родной дядя — вор в законе Дато Озманов по кличке Дато Краснодарский. Захарию Калашову, он же Шакро Молодой, Куся приходится внучатым племянником. Озмановы помогали ему «держать российский общак». А после ареста Шакро Молодого их влияние уменьшилось и они перебрались в Краснодар.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года Шалву Озманова уже задерживали в Краснодаре. Тогда при нем нашли пистолет. В декабре Прикубанский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за ношение оружия.
В апреле 2019 года суд приговорил вора в законе Ару Армавирского к семи годам лишения свободы.
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В марте 2018 года Шакро Молодого посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев. Он стал лидером преступного мира России в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана).
И другие события Краснодара с 17 по 19 мая
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