На Кубани осудили вора в законе Ару Армавирского

Армавирский суд 12 апреля вынес приговор вору в законе Аре Армавирскому и членам его банды

В 2017 году два члена банды Ары Мурадяна, известного в преступных кругах как Ара Армавирский, пытались похитить деньги у местной жительницы. При попытке получения 3 млн рублей троих мужчин задержали сотрудники Федеральной службы безопасности Краснодарского края.

Участников банды признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Главаря приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а его подельники получили четыре года один месяц и три года. Приговор вступил в законную силу, сообщили 17 апреля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.