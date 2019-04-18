На Кубани осудили вора в законе Ару Армавирского
Армавирский суд 12 апреля вынес приговор вору в законе Аре Армавирскому и членам его банды
В 2017 году два члена банды Ары Мурадяна, известного в преступных кругах как Ара Армавирский, пытались похитить деньги у местной жительницы. При попытке получения 3 млн рублей троих мужчин задержали сотрудники Федеральной службы безопасности Краснодарского края.
Участников банды признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Главаря приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а его подельники получили четыре года один месяц и три года. Приговор вступил в законную силу, сообщили 17 апреля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Ара Мурадян считается сторонником «вора в законе» Деда Хасана, которого застрелили в 2013 году. По некоторым данным, Мурадян стал «смотрящим» за Армавиром в декабре 2012 года.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре задержали вора в законе Кусю — внучатого племянника Шакро Молодого.
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