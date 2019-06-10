ФСБ сообщила о задержании «смотрящего» по Геленджику
Сотрудники ФСБ в июне задержали члена преступного сообщества, — «смотрящего» по Геленджику
Мужчина причастен к мошеннической схеме вымогательства 2 млн рублей у бизнесмена из Новороссийска. У предпринимателя требовали деньги за оказание содействия по сдаче в эксплуатацию построенного здания, сообщили 10 июня в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
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Подозреваемого в вымогательстве задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 30 (Умышленные действия, направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и установливают все обстоятельств мошенничества.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре задержали вора в законе Кусю — внучатого племянника Шакро Молодого.
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