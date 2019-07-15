Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье

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В Люберцах полиция в июле пресекла воровскую сходку, на которой задержали 32 криминальных авторитета

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Воровскую сходку назначили на 13 июля в подмосковном кафе «Дюшес» в Люберцах. Криминальные авторитеты планировали договориться о дележе доходов от продажи наркотиков и покровительстве предпринимателей, сообщает телеграм-канал Baza.

Сходку пресекли сотрудники МВД. Они задержали 32 человека и доставили их в отдел полиции для установления личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Люберецкое».

По данным Baza, среди задержанных в кафе был внук убитого в 2013 году Деда Хасана Иракли Усоян. Он прилетел в Москву из Вены.

Как сообщали Юга.ру, одного из самых влиятельных российских воров в законе Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян) застрелили из снайперской винтовки 16 января 2013 года возле ресторана в центре Москвы. По одной из версий убиства, заказчиками устранения Усояна могли быть преступные авторитеты из Азербайджана Ровшан Джаниев и Мераб Джангвеладзе.

В июне 2018 года полицейские задержали подозреваемого в убийстве — 36-летнего вора в законе Гаджибаба Талыбханлы по прозвищу Хаджи.

Кроме того, в апреле суд вынес приговор стороннику Деда Хасана вору в законе Аре Армавирскому. В июне сотрудники ФСБ задержали «смотрящего» по Геленджику.

Полиция

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Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье
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