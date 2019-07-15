Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье

В Люберцах полиция в июле пресекла воровскую сходку, на которой задержали 32 криминальных авторитета

Воровскую сходку назначили на 13 июля в подмосковном кафе «Дюшес» в Люберцах. Криминальные авторитеты планировали договориться о дележе доходов от продажи наркотиков и покровительстве предпринимателей, сообщает телеграм-канал Baza.

Сходку пресекли сотрудники МВД. Они задержали 32 человека и доставили их в отдел полиции для установления личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Люберецкое».

По данным Baza, среди задержанных в кафе был внук убитого в 2013 году Деда Хасана Иракли Усоян. Он прилетел в Москву из Вены.