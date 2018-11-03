В Краснодаре задержали вора в законе Кусю — внучатого племянника Шакро Молодого

Один из ближайших соратников лидера преступного мира России Шакро Молодого Шалва Озманов, известный в криминальной среде как Куся, задержан в Краснодаре

По информации ИА «Прайм Крайм», задержание 32-летнего вора в законе прошло 27 октября на улице Яна Полуяна. При нем обнаружили пистолет австрийского производства Glock 22 калибра 40 мм с 18 патронами. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконные оборот оружия и боеприпасов). Ранее, в 2011 году, он был судим за кражу.

Издание отмечает, что уроженец Тбилиси Куся был коронован в сентябре 2014 года. Короновал его родной дядя — вор в законе 47-летний Дато Озманов по кличке Дато Краснодарский. Захарию Калашову, он же Шакро Молодой, Куся приходится внучатым племянником. Озмановы помогали ему «держать российский общак». А после ареста Шакро Молодого их влияние уменьшилось и они перебрались в Краснодар.

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