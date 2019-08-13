Под Новороссийском водитель автобуса устроил ДТП, в котором пострадали ребенок и трое взрослых

Под Новороссийском вечером 12 августа автобус спровоцировал ДТП с КамАЗом, в котором пострадали четыре человека

Авария произошла около 20:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Горного. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan нарушил боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем Daewoo. От удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик КамАЗ, после чего он опрокинулся и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

Водитель автобуса скрылся с места происшествия, однако вскоре полицейские нашли его, задержали и вернули на место ДТП.

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира отечественной легковушки, в том числе шестилетний ребенок. Также в ДТП пострадал водитель большегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.