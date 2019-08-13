Под Новороссийском водитель автобуса устроил ДТП, в котором пострадали ребенок и трое взрослых
Под Новороссийском вечером 12 августа автобус спровоцировал ДТП с КамАЗом, в котором пострадали четыре человека
Авария произошла около 20:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Горного. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan нарушил боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем Daewoo. От удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик КамАЗ, после чего он опрокинулся и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
Водитель автобуса скрылся с места происшествия, однако вскоре полицейские нашли его, задержали и вернули на место ДТП.
В результате аварии пострадали водитель и три пассажира отечественной легковушки, в том числе шестилетний ребенок. Также в ДТП пострадал водитель большегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai врезался во внедорожник Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. На месте погибли три пассажира внедорожника — женщина и два ребенка, позже в больнице умер еще один ребенок. Всего с места ДТП госпитализировали 44 человека, их уже отпустили домой.
По версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он заявил, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.
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