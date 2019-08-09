Водителю автобуса, который устроил ДТП под Новороссийском, предъявили обвинение. Одну из статей из обвинения убрали

Водителю автобуса, который врезался во внедорожник и упал в обрыв под Новороссийском, предъявили обвинение по одной статье

Против 41-летнего мужчины после ДТП завели дело по двум статьям — по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Нами было подано ходатайство о том, что ему незаконно вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ходатайство удовлетворено. Эту статью убрали из обвинения. Он не оказывал услуги, он управлял автобусом», — цитирует Скорикова ТАСС .

Как писали Юга.ру, ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы, столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. В результате погибли три пассажира внедорожника, из них два ребенка. Госпитализировали 44 человека.

По версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он заявил, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.