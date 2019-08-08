После столкновения внедорожника и автобуса под Новороссийском завели еще одно уголовное дело

По факту ДТП с внедорожником и автобусом в поселке Верхнебаканском под Новороссийском 8 августа завели еще одно уголовное дело

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что также дело возбудили по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Расследование контролирует прокуратура.

Как сообщали Юга.ру, авария произошла 7 августа около 22:00 на трассе А146 Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, экскурсионный автобус Hyundai перевернулся и упал в обрыв, столкнувшись с внедорожником Volkswagen Touareg. В результате трое пассажиров внедорожника погибли — 40-летняя женщина, а также 10-летний ребенок и 16-летний подросток. Всего госпитализировали 44 человека. Водителю и еще двоим пассажирам внедорожника причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 детей.

Автобус принадлежал санаторию «Эллада» Федеральной налогой службы, подтвердили в краевой прокуратуре.

Информацию о происшествии и пострадавших можно узнать по телефонам горячей линии: 8 (861) 268-64-40 и 8 (8617) 64-66-27.