Следователи завели уголовное дело после падения автобуса в обрыв под Новороссийском

Следственный комитет 8 августа возбудил уголовное дело после падения автобуса в обрыв в районе поселка Верхнебаканского под Новороссийском

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным на 2:30, в городской больнице № 1 находятся 44 человека. Из них пять пострадавших в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска.