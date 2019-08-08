Следователи завели уголовное дело после падения автобуса в обрыв под Новороссийском
Следственный комитет 8 августа возбудил уголовное дело после падения автобуса в обрыв в районе поселка Верхнебаканского под Новороссийском
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
По данным на 2:30, в городской больнице № 1 находятся 44 человека. Из них пять пострадавших в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Как писали Юга.ру, авария произошла вечером 7 августа на трассе А146 Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai. В результате автобус упал в обрыв. Всего погибли три человека. Все они — пассажиры внедорожника.
Работают горячие линии: 8 (861) 268-64-40 и 8 (8617) 64-66-27.
Пассажирский автобус упал в обрыв под Новороссийском, столкнувшись с внедорожником
По предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали
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