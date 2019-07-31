Орла-могильника и орлана-белохвоста изъяли у фотографов в Сочи
По дороге на Красную Поляну, на смотровой площадке «Гнездо совы» 30 июля у фотографов забрали краснокнижных птиц, с которыми они делали снимки за деньги
Птиц изъяли после рейда межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным фотобизнесом. В департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи рассказали, что это не просто экзотические животные, а птицы, занесенные в Красную книгу — орлан-белохвост Цезарь и орел-могильник Сократ.
По словам участников рейда, фотографы вынуждали птиц сидеть на бревне и расправлять свои крылья, для того чтобы сделать удачное фото со случайными туристами.
Предприниматели представили копии документов, что птиц якобы законно купили на Украине в 2014 году. Однако, возраст орла и орлана не превышает года. Краснокнижных птиц Цезаря и Сократа конфисковали и направили на реабилитацию в специализированный центр, заключили в департаменте.
Как сообщали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными. В начале июля у фотографов на горе Ахун забрали львенка, попугая и макаку.
В июле более 20 ягуаров, рысей, волков, львов, попугаев и обезьян изъяли из частного дома в Новороссийске. Хозяйка животных обратилась в редакцию портала Юга.ру и рассказала о нарушениях при изъятии зверей.
Прокуратура регулярно отчитывается о животных, которых забирают у пляжных фотографов. С начала лета в Анапе у нарушителей изъяли попугаев и обезьян, краснокнижного котенка африканского льва и еще одного львенка. В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота, в Сочи — львенка, попугая и макаку. В июле на курорте также изъяли двух лемуров, макак и попугаев.
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