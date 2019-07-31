Орла-могильника и орлана-белохвоста изъяли у фотографов в Сочи

По дороге на Красную Поляну, на смотровой площадке «Гнездо совы» 30 июля у фотографов забрали краснокнижных птиц, с которыми они делали снимки за деньги

Птиц изъяли после рейда межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным фотобизнесом. В департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи рассказали, что это не просто экзотические животные, а птицы, занесенные в Красную книгу — орлан-белохвост Цезарь и орел-могильник Сократ. По словам участников рейда, фотографы вынуждали птиц сидеть на бревне и расправлять свои крылья, для того чтобы сделать удачное фото со случайными туристами.

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