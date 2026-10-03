Сатурн, два звездопада и полнолуние: что увидят краснодарцы в октябре 

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Felix Mittermeier с сайта pexels.com
    © Фото Felix Mittermeier с сайта pexels.com

Собрали главные астрособытия второго месяца осени

Пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий октября.

4 октября произойдет противостояние Сатурна. Планета окажется по другую сторону Земли относительно Солнца и будет видна на небе напротив него. Наблюдать можно с наступлением сумерек до рассвета.

8-9 октября метеорный поток Дракониды достигнет максимума своего действия. Ожидается до 15 падающих звезд в час.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

Река Кубань, городские кварталы и поля:

10 октября состоится новолуние. Спутник будет располагаться на линии между Землей и Солнцем.

12 октября Меркурий достигнет максимального углового удаления от Солнца. Это один из лучших шансов за год увидеть ближайшую к Солнцу планету.

20-21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды. Ожидается до 20 метеоров в час.

26 октября наступит полнолуние. В разных культурах у него есть разные названия: Луна Охотника, Рисовая Луна, Кровавая Луна.

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