Сатурн, два звездопада и полнолуние: что увидят краснодарцы в октябре
Собрали главные астрособытия второго месяца осени
Пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий октября.
4 октября произойдет противостояние Сатурна. Планета окажется по другую сторону Земли относительно Солнца и будет видна на небе напротив него. Наблюдать можно с наступлением сумерек до рассвета.
8-9 октября метеорный поток Дракониды достигнет максимума своего действия. Ожидается до 15 падающих звезд в час.
Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.
Река Кубань, городские кварталы и поля:
10 октября состоится новолуние. Спутник будет располагаться на линии между Землей и Солнцем.
12 октября Меркурий достигнет максимального углового удаления от Солнца. Это один из лучших шансов за год увидеть ближайшую к Солнцу планету.
20-21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды. Ожидается до 20 метеоров в час.
26 октября наступит полнолуние. В разных культурах у него есть разные названия: Луна Охотника, Рисовая Луна, Кровавая Луна.
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