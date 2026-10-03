Сатурн, два звездопада и полнолуние: что увидят краснодарцы в октябре 

Пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий октября.

4 октября произойдет противостояние Сатурна. Планета окажется по другую сторону Земли относительно Солнца и будет видна на небе напротив него. Наблюдать можно с наступлением сумерек до рассвета.

8-9 октября метеорный поток Дракониды достигнет максимума своего действия. Ожидается до 15 падающих звезд в час.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.