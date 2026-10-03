Пикассо в мире моды. В Краснодаре пройдет лекция о дизайнере Кристобале Баленсиаге

Краснодарский край

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  • Выставка Balenciaga в Музее изобразительных искусств в испанском Бильбао © Фото Ardfern по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
    Выставка Balenciaga в Музее изобразительных искусств в испанском Бильбао © Фото Ardfern по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Краснодаре искусствовед расскажет о пути известного модельера через призму испанской культуры (12+)

Искусствовед и издатель Яна Манакова проведет 8 октября лекцию «Баленсиага. Пикассо в мире моды». Спикер расскажет, откуда взялось сравнение дизайнера со знаменитым кубистом и что за ним стоит.

Отдельное внимание уделят испанской школе живописи — от Эль Греко до Сурбарана — и тому, как ее образы, цвета и композиции повлияли на знаменитые силуэты Баленсиаги. Также участники обсудят, почему его модели называют революциями и как они изменили представление о том, какой должна быть одежда.

Реализм, психологизм и паранойя:

Кристобаль Баленсиага — известная фигура в мире высокой моды. Свой первый дом моды он открыл в Сан-Себастьяне в 1917 году, а к 1930-м годам уже был ведущим модельером Испании с салонами в Мадриде и Барселоне. Гражданская война вынудила его в 1937 году покинуть страну и отправиться в Париж.

Баленсиага предпочитал ручную работу, отрицал массовое производство и доводил каждую деталь до совершенства. Именно он придумал платье-тунику, платье-рубашку, платье-«беби-долл», блузки без воротника и воротники, удлиняющие шею.

Лекция состоится 8 октября в кофейне «Зацепи» на Постовой, 8. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет лекция о Дягилеве и его знаменитых «Русских сезонах». 

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