Двух лемуров, макак и попугаев изъяли у фотографов в Сочи

В сочинском поселке Лазаревское в июле у фотографов забрали экзотических животных, с которыми они делали снимки за деньги

Межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными изъяла у предпринимателей лемуров лори и ката, двух яванских макак, макак резус, трех попугаев ара — двух зеленокрылых и одного солдатского.

Предприниматели продолжали предлагать туристам сфотографироваться с животными даже во время составления административного протокола.

«Теперь судьбу изъятых животных решит суд», — прокомментировали в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.