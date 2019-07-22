Двух лемуров, макак и попугаев изъяли у фотографов в Сочи
В сочинском поселке Лазаревское в июле у фотографов забрали экзотических животных, с которыми они делали снимки за деньги
Читайте также:
Межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными изъяла у предпринимателей лемуров лори и ката, двух яванских макак, макак резус, трех попугаев ара — двух зеленокрылых и одного солдатского.
Предприниматели продолжали предлагать туристам сфотографироваться с животными даже во время составления административного протокола.
«Теперь судьбу изъятых животных решит суд», — прокомментировали в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными. В начале июля у фотографов на горе Ахун забрали львенка, попугая и макаку.
Где он находится и как выглядит
«Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек — такое поведение неприемлемо»
В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.