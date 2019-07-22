Двух лемуров, макак и попугаев изъяли у фотографов в Сочи

Краснодарский край

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В сочинском поселке Лазаревское в июле у фотографов забрали экзотических животных, с которыми они делали снимки за деньги

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Межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными изъяла у предпринимателей лемуров лори и ката, двух яванских макак, макак резус, трех попугаев ара — двух зеленокрылых и одного солдатского.

Предприниматели продолжали предлагать туристам сфотографироваться с животными даже во время составления административного протокола.

«Теперь судьбу изъятых животных решит суд», — прокомментировали в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными. В начале июля у фотографов на горе Ахун забрали львенка, попугая и макаку.

Животные Сочи
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