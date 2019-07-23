В Крыму фотографы подрались с туристами за отказ платить за снимки с орлами
В крымском Судаке 22 июля между туристами и фотографами, предлагающими сделать кадры с орлами, произошла потасовка
Видеозапись драки опубликовал в своем фейсбуке крымский блогер Сандро Кириак. Он написал, что инцидент произошел рядом с Судакской крепостью. Знакомые рассказали ему, что мужчины с орлами предложили молодым людям сфотографироваться, а когда сделали снимки, стали требовать больше денег, чем изначально. Получив отказ, фотографы начали потасовку.
После этого случая мэр Судака Андрей Некрасов решил провести срочное совещание с участием сотрудников полиции и прокуратуры, сообщили в пресс-службе администрации Судака. Глава курорта назвал инцидент вопиющим случаем. Он отметил, что практика административных штрафов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает «фотоживодеров». По мнению главы Судака, в этом случае речь идет уже об уголовной ответственности, и виновные должны понести заслуженное наказание.
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«С заявлениями в полицию по факту драки никто не обращался. По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными во время конфликта, в медучреждения города граждане не обращались», — сообщила Кондрашова.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, а также личности участников конфликта и очевидцев.
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Как сообщали Юга.ру, жители Сочи в июне создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными.
Прокуратура Краснодарского края в этот курортный сезон регулярно отчитывается о животных, которых забирают у пляжных фотографов. С начала лета в Анапе у нарушителей изъяли попугаев и обезьян, краснокнижного котенка африканского льва и еще одного львенка. В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота, в Сочи — львенка, попугая и макаку. В июле на курорте также изъяли двух лемуров, макак и попугаев.
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