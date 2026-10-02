Заморозки до –3 °C и ветер до 20 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в первые выходные октября
На Кубани ближайшие выходные, 3 и 4 октября, пройдут без существенных осадков, но с ночными заморозками и порывистым ветром
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в первые выходные октября ожидается переменная облачность и резкое ночное похолодание. Небольшие дожди возможны лишь в отдельных районах края ночью, днем осадков не предвидится.
Ночи в регионе будут холодными — 2–7 °C, а в воздухе и на почве заморозки возможны до –3 °C. Днем потеплеет до 13–18 °C. В горах ночью — от –1 °C до 4 °C, днем — не выше 9 °C.
Бархатный сезон все:
Воздух на Черноморском побережье 3 и 4 октября прогреется до +22 °C. Дождя не ожидается, однако ночью и утром ветер усилится до 15–20 м/с, днем — до 12–14 м/с.
В Краснодаре выходные также пройдут без осадков. Ночью термометры покажут всего 4–6 °C, а днем температура поднимется до 15–17 °C.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае октябрь окажется теплее нормы.