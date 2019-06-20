Жители Сочи начали сбор подписей под петицией о запрете фотобизнеса с животными
Жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными
Петиция, опубликованная на сайте Change.org, собрала более 2,4 тыс. подписей. Она адресована депутатам Госдумы РФ, главе Сочи Анатолию Пахомову и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
«С началом летнего курортного сезона в Сочи, в парках, на улицах города и пляжах активизировались так называемые фотографы, предлагающие сделать фото с экзотическими животными. Сомнительный фотобизнес проник даже на территорию бюджетных учреждений. Так, на территории парка "Дендрарий", работает сразу несколько групп "фотографов", использующих редких животных», — говорится в тексте петиции.
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По словам авторов обращения, известны случаи жестокого обращения с обезьянами, попугаями, совами, енотами, лемурами, львятами.
«Животные часами находятся на изнуряющей жаре без доступа к воде и возможности укрыться в тени. Сами работники этой индустрии часто имеют небрежный вид и ведут себя вызывающе и навязчиво по отношению к отдыхающим, о чем неоднократно последние жалуются в соцсетях с просьбой остановить этот бизнес. Фото с животными — позор курортного города», — отметили авторы петиции.
Представительница зоозащитного движения Сочи Ольга Носковец рассказала порталу Юга.ру, что от таких фотографов страдает репутация курорта.
«Мы призываем туристов не становиться спонсорами концлагеря животных у уличных фотографов и очень надеемся на поддержку властей», — сказала зоозащитница.
По ее словам, власти Сочи отнеслись с пониманием к проблеме и дали разрешение на проведения пикета в защиту животных 23 июня. Планируется, что во время мероприятия продолжат сбор подписей. Кроме того, туристам раздадут листовки с призывом не фотографироваться с животными.
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию.
«Жестокое обращение с животными — это уголовная статья. Надзорные органы должны уделять больше внимания наведению порядка в этой сфере. Прежде всего, это касается правоохранительных органов, которые патрулируют места массового отдыха. Конечно, это все необходимо присекать. В случае, если будут доказаны факты жесткого обращения фотографов с животными, их надо наказывать, чтобы это явление не принимало массовый характер», — отметили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, сбор подписей за полный запрет на курортах края незаконного бизнеса фотографов, предлагающих фотографии с животными, уже организовывали в 2015 году.
В Краснодарском крае регулярно возбуждаются дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). При этом до суда доходят только самые вопиющие случаи или инциденты с экзотическими или краснокнижными животными. Прокуратура периодически проводит проверки и изымает животных у фоторафов. Например, в августе 2010 года в Анапе у фотографа изъяли краснокнижного орла-могильника. В августе 2014 года на этом же курорте прокуратура потребовала забрать у фотографов двух львят, шесть обезьян и шесть попугаев. Через год в Новороссийске полицейские изъяли у фотографа нильского крокодила.
Летом 2017 года у пляжных фотографов забрали африканского львенка и попугаев ара в поселке Витязево. На берегу Кипарисового озера в поселке Сукко у фотографа забрали белохвостого орлана, в Новороссийске у мужчины изъяли крокодила, с которым он гулял по набережной. В Сочи пляжный фотограф пытался задушить обезьянку. Также известен случай, когда щенка чау-чау покрасили в панду и проводили с ним фотосессии. В 2018-м у фотографа забрали сипуху без документов.
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Кроме того, в 2017 году в Геленджике для фотографирования покрасили собак: двух в ярко-розовый цвет и одну — в оранжевый. Позже этих собак нашли в лесу в 60 км от Геленджика. Животных передали в питомник Минобороны РФ.
Прокуратура после обращения зоозащитников начала доследственную проверку. Однако в рамках проверки дело передали полиции, которая не нашла состава преступления.
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