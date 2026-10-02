«Мосфильм» привез в Краснодар архивные фото легендарных советских фильмов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Фото пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут редкие фото со съемок знаменитых советских фильмов (0+)

С 1 октября в Музейном дворике Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко проходит выставка «Кино-Дза-Дза! «Мосфильм» — Золотая коллекция триумфов». Посетители увидят архивные кадры со съемок советских фильмов — от любимых комедий до картин с мировым признанием.

В экспозицию вошли лидеры проката: «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Экипаж», а также лауреаты международных премий: «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Баллада о солдате».

Черно-белый город и философия момента:

Каждую фотографию дополнят редкие факты о создании картин, которые собрали эксперты «Мосфильма». Например, зрители узнают, какие государственные ресурсы потребовались для съемок «Войны и мира» Сергея Бондарчука, где снимали северные пейзажи «Девчат» и как в профессиональной среде приняли «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии.

Выставка будет работать до 31 января 2027 года. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре бесплатно показывают работы знаменитых художников юга России.

Афиша Выставки Кино Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

«Мосфильм» привез в Краснодар архивные фото легендарных советских фильмов
Заморозки до –3 °C и ветер до 20 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в первые выходные октября
«За активную работу» — ноль. В Краснодаре отменили доплату председателю УИК, где обнаружили вскрытый сейф
В Севастополе придумали датчик, который выявляет загрязнение моря по поведению медуз
Пожары, мусор и нефть в море: Кубань опустилась в экологическом рейтинге
В Туапсе задержали члена «Эковахты» по делу о терроризме. Что говорят в правозащитной организации?

Лента новостей

«За активную работу» — ноль
Сегодня, 17:56
«За активную работу» — ноль
В Краснодаре отменили доплату председателю УИК, где обнаружили вскрытый сейф
Юнгер, каменный век и чтение «Улисса»
Сегодня, 17:23
Юнгер, каменный век и чтение «Улисса»
Как в Краснодаре впервые прошел фестиваль Ad Marginem
«Бояться надо живых»
29 сентября, 13:00
«Бояться надо живых»
Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте

Реклама на сайте