«Мосфильм» привез в Краснодар архивные фото легендарных советских фильмов

В Краснодаре покажут редкие фото со съемок знаменитых советских фильмов (0+)

С 1 октября в Музейном дворике Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко проходит выставка «Кино-Дза-Дза! «Мосфильм» — Золотая коллекция триумфов». Посетители увидят архивные кадры со съемок советских фильмов — от любимых комедий до картин с мировым признанием.

В экспозицию вошли лидеры проката: «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Экипаж», а также лауреаты международных премий: «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Баллада о солдате».