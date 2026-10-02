«Мосфильм» привез в Краснодар архивные фото легендарных советских фильмов
В Краснодаре покажут редкие фото со съемок знаменитых советских фильмов (0+)
С 1 октября в Музейном дворике Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко проходит выставка «Кино-Дза-Дза! «Мосфильм» — Золотая коллекция триумфов». Посетители увидят архивные кадры со съемок советских фильмов — от любимых комедий до картин с мировым признанием.
В экспозицию вошли лидеры проката: «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Экипаж», а также лауреаты международных премий: «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Баллада о солдате».
Черно-белый город и философия момента:
Каждую фотографию дополнят редкие факты о создании картин, которые собрали эксперты «Мосфильма». Например, зрители узнают, какие государственные ресурсы потребовались для съемок «Войны и мира» Сергея Бондарчука, где снимали северные пейзажи «Девчат» и как в профессиональной среде приняли «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии.
Выставка будет работать до 31 января 2027 года. Подробности можно уточнить у организаторов.
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