Жюри «Кинотавра» выступило в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова
В Сочи на фестивале «Кинотавр» председатели жюри обратились со сцены в поддержку режиссеров Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова
Об этом на церемонии вручения премии сказали председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса «Дебют» Андрей Плахов, передает «Медуза».
«Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова», — заявил Плахов.
Олега Сенцова также поддержали кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин, сообщает «Медиазона».
Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, его подозревают в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа».
В 2015 году суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку и потребовал отпустить украинцев, находящихся под стражей в России, которых он считает политзаключенными.
Читайте также:
Режиссер не признал себя виновным и назвал дело политическим и сфабрикованным. На Украине его считают политзаключенным и требуют освободить, кроме того, за освобождение выступают российские деятели культуры и правозащитники.
В начале июня в Ростове провели акцию за освобождение Сенцова.
Как сообщали Югар.ру, 10 июня в Сочи состоялась церемония закрытия «Кинотавра». Фильм уроженки Краснодара, режиссера Наталии Мещаниновой отметили тремя наградами.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.