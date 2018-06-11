Жюри «Кинотавра» выступило в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова

В Сочи на фестивале «Кинотавр» председатели жюри обратились со сцены в поддержку режиссеров Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова

«Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова», — заявил Плахов.

Об этом на церемонии вручения премии сказали председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса «Дебют» Андрей Плахов, передает «Медуза» .

В 2015 году суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку и потребовал отпустить украинцев, находящихся под стражей в России, которых он считает политзаключенными.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, его подозревают в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа».

Режиссер не признал себя виновным и назвал дело политическим и сфабрикованным. На Украине его считают политзаключенным и требуют освободить, кроме того, за освобождение выступают российские деятели культуры и правозащитники.

В начале июня в Ростове провели акцию за освобождение Сенцова.

Как сообщали Югар.ру, 10 июня в Сочи состоялась церемония закрытия «Кинотавра». Фильм уроженки Краснодара, режиссера Наталии Мещаниновой отметили тремя наградами.